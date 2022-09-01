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Братья спрыгнули с поезда в Жамбылской области: стало известно о состоянии выжившего

медработник Фото: pixabay
Врачи говорят, что, несмотря на стабильно тяжелое состояние ребенка, у прогнозы все же положительные, передает Zakon.kz.
Состояние девятилетнего пациента тяжелое, но стабильное. У него сотрясение головного мозга, открытая и закрытая травмы головы, ссадины и ушибы тела. Он находится в сознании в хирургическом отделении. Думаем, что в течение недели его состояние станет лучше, – рассказал КТК замглавврача ЦРБ Таласского района Мураткали Отыншиев.

Трагедия произошла 29 августа. Братья находились в гостях у бабушки в селе Тамды.

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Братья спрыгнули с поезда на ходу в Жамбылской области

В один из дней они решили навестить отца, который находился в соседнем селе. Дети взобрались на последний вагон грузового поезда. При наборе составом скорости они испугались и спрыгнули близ станции Жума. Семилетний мальчик скончался в больнице.

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Елена Беляева
Жамбылская область
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