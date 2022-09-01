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200 семей могут остаться без жилья из-за сноса новостройки в Алматы

жилье Фото: Zakon.kz
Суд вынес решение о сносе строящегося жилого комплекса "Жайсан". Строительные работы были выполнены на 70%. Люди заплатили за квартиры от 10 до 30 млн тенге. Некоторые все еще выплачивают деньги банкам, передает Zakon.kz.
Среди нас есть беременные, с маленькими детьми, пенсионеры, инвалиды. Как так можно? Люди копили, все свои сбережения вложили в эти квартиры. Пожалуйста, услышьте нас. Жительница города Алматы Анаргуль Айдоскызы

Как сообщает телеканал "Астана" стройку "заморозили" чиновники. По их словам, разрешение дано на возведение лишь одного корпуса. Остальные - вне закона, - отметили власти. Но в строительной компании с этим не согласны.

Мы являемся застройщиками и также мы являемся сейчас уже и хозяевами, собственниками земельного участка, так как мы выкупили данный земельный участок через частного судебного исполнителя. Сейчас по решению суда мы не имеем права что-то застраивать. Я считаю решение суда незаконным. Директор филиала ТОО "Маяк ЛТД" Марат Таргулов

С мнением застройщика согласны и члены комиссии "Жер Аманаты" при партии Amanat. Они утверждают, что уполномоченные органы допустили грубые нарушения при сборе материалов дела.

Во-первых, акимат города Алматы, во-вторых, Управление градостроительного контроля, Управление городского планирования и урбанистики и, соответственно, суд допустили грубейшую ошибку. Согласно действующему законодательству основанием для демонтажа не может быть отсутствие согласования эскизного проекта. Потому что по базе проходит, что эскизный проект был, согласование было. Замруководителя республиканской комиссии "Жер Аманаты" Бакытжан Базарбек

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