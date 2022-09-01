200 семей могут остаться без жилья из-за сноса новостройки в Алматы

Суд вынес решение о сносе строящегося жилого комплекса "Жайсан". Строительные работы были выполнены на 70%. Люди заплатили за квартиры от 10 до 30 млн тенге. Некоторые все еще выплачивают деньги банкам, передает Zakon.kz.

Среди нас есть беременные, с маленькими детьми, пенсионеры, инвалиды. Как так можно? Люди копили, все свои сбережения вложили в эти квартиры. Пожалуйста, услышьте нас. Жительница города Алматы Анаргуль Айдоскызы

Как сообщает телеканал "Астана" стройку "заморозили" чиновники. По их словам, разрешение дано на возведение лишь одного корпуса. Остальные - вне закона, - отметили власти. Но в строительной компании с этим не согласны.

Мы являемся застройщиками и также мы являемся сейчас уже и хозяевами, собственниками земельного участка, так как мы выкупили данный земельный участок через частного судебного исполнителя. Сейчас по решению суда мы не имеем права что-то застраивать. Я считаю решение суда незаконным. Директор филиала ТОО "Маяк ЛТД" Марат Таргулов

С мнением застройщика согласны и члены комиссии "Жер Аманаты" при партии Amanat. Они утверждают, что уполномоченные органы допустили грубые нарушения при сборе материалов дела.