Александр Бублик проиграл в одиночном разряде US Open

Ранее чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина сенсационно проиграла в первом круге соревнований 131-й ракетке мира француженке Кларе Бюрель, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (47-я ракетка мира) провел матч второго круга на Открытом чемпионате США (US Open) в Нью-Йорке, сообщает Sports.kz.

Казахстанский теннисист в 1/32 финала встретился с представителем Испании Пабло Карреньо-Буста (15-я ракетка мира) и потерпел поражение в четырех сетах со счетом 6:4, 4:6, 3:6, 6:7. Встреча продлилась три часа и одну минуту.

Во время игры Александр исполнил 28 подач навылет и совершил 12 двойных ошибок. Кроме того, Бублик выиграл пять очков и три гейма подряд.

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