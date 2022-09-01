Курсы валют на 1 сентября в обменных пунктах Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,21 (+4,11) тенге, евро – 471,22 (+4,95) тенге, российского рубля – 7,84 (-0,05) тенге.
Нур-Султан
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 478 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,6 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 480 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,5 тенге.