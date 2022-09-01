Курсы валют на 1 сентября в обменных пунктах Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 1 сентября 2022 года (на 09:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара к тенге составляет 472,21 (+4,11) тенге, евро – 471,22 (+4,95) тенге, российского рубля – 7,84 (-0,05) тенге. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 468 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,25 тенге, продажи – 7,45 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 471 тенге, продажи – 478 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 480 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,5 тенге. Читайте также В Казахстане поднимут минимальную заработную плату Нацбанку следует проявлять гибкость — Токаев про доступное кредитование Абылкасымова назвала причину покупки Сбербанка Казахстан "Байтереком"

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