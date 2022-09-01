Тенге укрепился на 1% в августе – Нацбанк

Национальный банк Казахстана (НБК) опубликовал информационное сообщение по валютному рынку за август, передает Zakon.kz.

По итогам августа тенге укрепился на 1% до 472,29 тенге за доллар. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 118,6 млн долларов до 98 млн долларов. Общий объем торгов составил 2,2 млрд долларов. Валютный рынок был сбалансирован с точки зрения спроса и предложения. Дополнительным фактором со стороны предложения стала "большая налоговая неделя". Пресс-служба НБК

По данным центробанка, продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составили порядка 469,5 млн долларов.

Компании квазигоссектора самостоятельно осуществляют продажу на валютном рынке через банки второго уровня.

В пресс-службе отметили, что Нацбанк в августе не участвовал на валютном рынке:

не проводил валютные интервенции;

не осуществлял операции по покупке или продаже иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ и других фондов, находящихся в доверительном управлении;

не проводил продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет.

Трансферты обеспечивались за счет тенговых поступлений в Национальный фонд. Пресс-служба НБК

В краткосрочной перспективе, по данным Нацбанка, волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов, – добавили в пресс-службе.