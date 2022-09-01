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Работу КПП "Ак-Жол" на границе Кыргызстана с Казахстаном приостановят

Работа КПП "Ак-Жол" на границе Кыргызстана с Казахстаном будет приостановлена Фото: pxhere
Погранслужба Кыргызстана уведомила, что 1 сентября с 15:00 до 18:00 работа пункта пропуска "Ак-Жол" на границе с Казахстаном будет приостановлена, сообщает Zakon.kz.

По информации Sputnik Кыргызстан, ограничения связаны с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции.

Не будут пропускать граждан, транспорт и грузы. Пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана

Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахском участке государственной границы, работают в обычном режиме.

  • в Чуйской области "Токмок – автодорожный", "Кен-Булун – автодорожный", "Ак-Тилек – автодорожный", "Чалдыбар – автодорожный";

  • в Таласской области "Чон-Капка – автодорожный".

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