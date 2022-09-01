Работу КПП "Ак-Жол" на границе Кыргызстана с Казахстаном приостановят

Фото: pxhere

Погранслужба Кыргызстана уведомила, что 1 сентября с 15:00 до 18:00 работа пункта пропуска "Ак-Жол" на границе с Казахстаном будет приостановлена, сообщает Zakon.kz.

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