Работу КПП "Ак-Жол" на границе Кыргызстана с Казахстаном приостановят
Фото: pxhere
Погранслужба Кыргызстана уведомила, что 1 сентября с 15:00 до 18:00 работа пункта пропуска "Ак-Жол" на границе с Казахстаном будет приостановлена, сообщает Zakon.kz.
По информации Sputnik Кыргызстан, ограничения связаны с обновлением технической базы Единой системы учета внешней миграции.
Не будут пропускать граждан, транспорт и грузы. Пресс-служба Пограничной службы Кыргызстана
Другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахском участке государственной границы, работают в обычном режиме.
в Чуйской области "Токмок – автодорожный", "Кен-Булун – автодорожный", "Ак-Тилек – автодорожный", "Чалдыбар – автодорожный";
в Таласской области "Чон-Капка – автодорожный".
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