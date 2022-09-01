День знаний в Казахстане: как прошли линейки 1 сентября
Сегодня по всей стране можно было наблюдать одну и ту же картину: нарядные ученики в сопровождении родителей торопятся на праздник по случаю начала нового учебного года. Кто-то из них шел в школу привычным шагом, кто-то волновался перед первой в жизни встречей с учителем.
Фото: Zakon.kz
Как ранее заявлял министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сейчас форма должна быть единой не только для отдельно взятой школы, но и для административной единицы. Так чиновники облегчили родителям процесс подготовки к учебному году и избавили от необходимости менять форму при переводе из одного учебного заведения в другое.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz