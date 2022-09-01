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День знаний в Казахстане: как прошли линейки 1 сентября

1 сентября Фото: Zakon.kz
Сегодня школьники всех возрастов вернулись за парты. Порядка 400 тыс. детей, по данным Министерства просвещения, переступили школьный порог впервые, передает Zakon.kz.

Сегодня по всей стране можно было наблюдать одну и ту же картину: нарядные ученики в сопровождении родителей торопятся на праздник по случаю начала нового учебного года. Кто-то из них шел в школу привычным шагом, кто-то волновался перед первой в жизни встречей с учителем.

Школьники

Фото: Zakon.kz

Ученическая форма, по наблюдениям, была преимущественно темно-синей.

Как ранее заявлял министр просвещения Асхат Аймагамбетов, сейчас форма должна быть единой не только для отдельно взятой школы, но и для административной единицы. Так чиновники облегчили родителям процесс подготовки к учебному году и избавили от необходимости менять форму при переводе из одного учебного заведения в другое.

День знаний

Фото: Zakon.kz

Из примечательных особенностей учебного года 2022-2023 – перевод всех школ, за исключением трехсменных, на пятидневный формат обучения.

Дети

Фото: Zakon.kz

Также отныне первоклассники не будут
изучать иностранный язык. Постигать его тонкости придется лишь с третьего класса.

Дети

Фото: Zakon.kz

Вместе с тем школьникам сократили каникулы и продлили учебный год на две недели.

Продолжительность учебного года в 1 классах составит 35 учебных недель, во 2-11 (12) классах – 36 учебных недель.

Праздник

Фото: Zakon.kz

Переменами отметились и отдельные города Казахстана. Так, например, в Алматы учеников начальных классов собираются обеспечить бесплатным питанием.

Праздник

Фото: Zakon.kz

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