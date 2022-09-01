Новобранец "Манчестер Сити" Холанд оформил хет-трик во втором матче подряд

Норвежский форвард "МСити" Эрлинг Холанд забил по три гола в двух играх АПЛ подряд. Вначале футболист отметился хет-триком во встрече 4-го тура с "Кристал Пэлас", а потом забил столько же мячей в ворота "Ноттингем Форест" в 5-м туре, сообщает Zakon.kz.

До Холанда только шестерым игрокам удавалось отличиться в АПЛ хет-триками дважды подряд. Это Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Лес Фердинанд, Иан Райт, Уэйн Руни и Харри Кейн.

Плюс к этому игрок сборной Норвегии Холанд превысил рекорд по голам за стартовые пять матчей в Премьер-лиге. В прежние годы 8 голов за 5 матчей в лиге забивали Серхио Агуэро ("МСити") и Майкл Куинн ("Ковентри"). К данному часу в активе Холанда 9 мячей после 5-ти туров выступления за "горожан".

Фото: Instagram/mancity

В списке лучших снайперов нынешнего английского первенства Эрлинг Холанд стал безоговорочным лидером, на его счету 9 мячей. Ближайший его преследователь – Александр Митрович ("Фулхэм", 5 голов).

Потрясающе, больше нечего сказать. Речь шла о том, чтобы продолжать делать то, что мы делали во втором тайме матча против "Пэлас", – играть, играть, играть. Это было здорово. Пока что все идет хорошо, я не жалуюсь. Впереди много матчей, поэтому важно продолжать двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия. Эрлинг Холанд

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