Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Новобранец "Манчестер Сити" Холанд оформил хет-трик во втором матче подряд

Футбол 2-ой хет-трик Фото: Instagram/mancity
Норвежский форвард "МСити" Эрлинг Холанд забил по три гола в двух играх АПЛ подряд. Вначале футболист отметился хет-триком во встрече 4-го тура с "Кристал Пэлас", а потом забил столько же мячей в ворота "Ноттингем Форест" в 5-м туре, сообщает Zakon.kz.

До Холанда только шестерым игрокам удавалось отличиться в АПЛ хет-триками дважды подряд. Это Тьерри Анри, Дидье Дрогба, Лес Фердинанд, Иан Райт, Уэйн Руни и Харри Кейн.

Плюс к этому игрок сборной Норвегии Холанд превысил рекорд по голам за стартовые пять матчей в Премьер-лиге. В прежние годы 8 голов за 5 матчей в лиге забивали Серхио Агуэро ("МСити") и Майкл Куинн ("Ковентри"). К данному часу в активе Холанда 9 мячей после 5-ти туров выступления за "горожан".

Футбол Хет-трик Холанда

Фото: Instagram/mancity

В списке лучших снайперов нынешнего английского первенства Эрлинг Холанд стал безоговорочным лидером, на его счету 9 мячей. Ближайший его преследователь – Александр Митрович ("Фулхэм", 5 голов).

Потрясающе, больше нечего сказать. Речь шла о том, чтобы продолжать делать то, что мы делали во втором тайме матча против "Пэлас", – играть, играть, играть. Это было здорово. Пока что все идет хорошо, я не жалуюсь. Впереди много матчей, поэтому важно продолжать двигаться дальше и получать как можно больше удовольствия.Эрлинг Холанд

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Капитан "Астаны" Лопес поднялся на 7-е место в общем зачете "Вуэльты-2022"

Игрок "Барсы" лишился более двух миллионов евро и ему сломали челюсть

Куандык Шынасилов
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Дизельное топливо
Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления