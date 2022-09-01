Глава Минфина о расходах на внеочередные выборы президента: Мы посчитаем

Внеочередные выборы президента не обойдутся в миллиардные средства, считает министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Zakon.kz.

Президентские выборы не думаю, что миллиардные деньги (будут. – Прим. ред.) стоить. Мы это все посчитаем. Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса

Глава Минфина добавил, что на строительство комфортных школ и больниц в сельской местности предварительные расчеты есть, и часть средств на эти цели в бюджете уже предусмотрена.

У нас предварительные расчеты есть, в бюджете предусмотрены определенные деньги. Поручение только что дал, дайте время с расчетами разобраться. Ерулан Жамаубаев

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

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Такое предложение президент озвучил на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана.