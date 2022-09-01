Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Глава Минфина о расходах на внеочередные выборы президента: Мы посчитаем

Ерулан Жамаубаев, Казахстан, Послание Фото: Zakon.kz
Внеочередные выборы президента не обойдутся в миллиардные средства, считает министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент Zakon.kz.
Президентские выборы не думаю, что миллиардные деньги (будут. – Прим. ред.) стоить. Мы это все посчитаем.Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Мажилиса

Глава Минфина добавил, что на строительство комфортных школ и больниц в сельской местности предварительные расчеты есть, и часть средств на эти цели в бюджете уже предусмотрена.

У нас предварительные расчеты есть, в бюджете предусмотрены определенные деньги. Поручение только что дал, дайте время с расчетами разобраться.Ерулан Жамаубаев

1 сентября глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы президента этой осенью.

Новость по теме

Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью

Такое предложение президент озвучил на совместном заседании палат Парламента, выступая с Посланием народу Казахстана.

Читайте также

Токаев: Принципиально важно искоренить влияние силовых органов на судей

Президент демонстрирует высокую эффективность политических реформ – эксперт

Системное решение, а не популизм – политолог о Градостроительном кодексе

Айша Тулеубекова
Послание президента – 2022 Послание Токаева-2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Дизельное топливо
Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления