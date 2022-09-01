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Депутаты Сената от новых областей поклялись верно служить народу Казахстана

Депутаты Сената от новых областей поклялись верно служить народу Казахстана Фото: akorda.kz
Сразу шесть сенаторов от новых областей на первом в этой сессии пленарном заседании Палаты поклялись добросовестно выполнять возложенные на них высокие обязанности депутата, сообщает корреспондент Zakon.kz.
24 августа состоялись выборы депутатов Сената во вновь образованных Абайской, Жетысуской, Улытауской областях, и наши ряды пополнили шесть сенаторов. Поздравляю вновь избранных депутатов с победой на выборах. Вы трудились в разных сферах, много лет успешно работали в регионах. Надеемся, что теперь вы с честью будете исполнять свои депутатские обязанности, широко используя свой опыт законотворческой деятельности.Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

После его словам, депутаты принесли присягу перед Палатой. В их числе Айнур Аргынбекова, Советбек Медебаев, Амангельды Толамисова, Бакытжан Байахметов, Галиаскар Сарыбаев и Серик Шайдаров.

В состав Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам предлагается избрать Айнур Аргынбекову, Советбека Медебаева и Амангельды Толамисова. В состав Комитета Сената по финансам и бюджету предлагается избрать Бакытжана Байахметова. В состав Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности предлагается избрать Галиаскара Сарыбаева. В состав Комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству предлагается избрать Серика Шайдарова. Маулен Ашибмаев

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