Системное решение, а не популизм – политолог о Градостроительном кодексе

Во время выступления с Посланием народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев в числе прочего поручил Правительству принять Градостроительный кодекс. Известный политолог Талгат Калиев отметил, что это решение в полной мере отвечает чаяниям казахстанцев, передает Zakon.kz.

По мнению эксперта, распоряжение о принятии нового документа прозвучало в ответ на возмущение граждан текущим подходом к строительству.

Раньше этим процессом управляли "в ручном режиме", на усмотрение чиновников. В результате мы получили вырубку яблоневых садов, застройку гор, уничтожение парков. Люди выходили протестовать против этого. Талгат Калиев

Градостроительный кодекс, поясняет эксперт, как раз и задуман во избежание повторения подобных ситуаций в будущем. Он призван стать серьезным документом, закрывающим белые пятна в законодательстве.

Планируется создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей по каждому городу.

Думаю, он позаботится как о дольщиках, так и об активистах, выступающих против плотной застройки, особенно в Алматы и Нур-Султане. Вы знаете, много было такого. Так что создание кодекса – системное решение проблемы, а не популистская мера.