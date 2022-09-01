Президент демонстрирует высокую эффективность политических реформ – эксперт

Предстоящие досрочные выборы президента – это новый уровень доверия не только к личности Касым-Жомарта Токаева, но и к институту президенства, считает член АНК, председатель “Асамблеи жастары” Тимур Джумурбаев, сообщает Zakon.kz.

Послание президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана стало системным отображением тех реформ, которые были зафиксированы в ходе общенационального референдума. Если поддержка общества тех изменений, которые были внесены в Основной закон, стала нормативным закреплением идеи Нового Казахстана, то выступление главы государства на совместном заседании палат Парламента РК стало программой практических действий, отметил эксперт.

– Конечно, политическая система Казахстана еще не завершила свою трансформацию, мы все являемся свидетелями больших изменений, которые видоизменяют не только сам общественный договор, но и устои политических институтов, – отметил он. – Делается это для перезагрузки государственных механизмов и качественно новых изменений.

Начиная с января этого года, в нашей стране происходят очень быстрые, но при этом глубокие и системные изменения. Президент отметил, что в этих условиях очень важно определить новый мандат доверия от народа Казахстана. Поэтому было озвучено решение о проведении досрочных президентских выборов осенью этого года. Член АНК, председатель “Асамблеи жастары” Тимур Джумурбаев

Выборы президента – это тоже часть общественного участия в реализации реформ. Глава государства в очередной раз демонстрирует свою приверженность интересам и запросам общества в решении главных национальных задач. Для понимания нужно сказать, что выборы – это новый уровень доверия не только к личности Касым-Жомарта Токаева, но и к институту президенства.

Мы видим, что глава государства демонстрирует высокую эффективность в проведении реформ и трансформации политической системы. Эту работу очень важно продолжить, и здесь нужно сказать, что общество хорошо понимает этот факт, об этом могут свидетельствовать итоги референдума, поэтому поддержка президента Токаева в этот период является важным условием общественной и национальной консолидации. Член АНК, председатель “Асамблеи жастары” Тимур Джумурбаев

По мнению общественного деятеля, важной новеллой является предложение об одном семилетнем сроке для президента РК.

– Это закладывает механизм эффективной политической преемственности, что очень важно для наших реалий, – считает эксперт. – Теперь нужно, чтобы институт президентства дополнялся сильным и рабочим Парламентом, справедливой и прозрачной властью. Касым-Жомарт Токаев очень четко выстраивает систему сдержек и противовесов, которая соответствует общепринятым мировым нормам.

Большое внимание было уделено решению социальных задач. Озвученные инициативы в Послании показывают, что концепция Справедливого Казахстана обретает четкий контур. Вообще многие вещи, которые были сегодня представлены в этом документе, созвучны с ежедневными интересами общества. Член АНК, председатель “Асамблеи жастары” Тимур Джумурбаев

Говоря об этом, эксперт отметил беспрецедентное внимание президента к подрастающему поколению: “Предложение о распределении средств инвестиционных фондов для казахстанских детей является важным шагом в повышении благосостояния нашего населения. Государство сохраняет за собой гарантированные социальные пакеты, при этом создается основа для того, чтобы граждане были более конкурентоспособными“.

Тимур Джумурбаев считает правильным снижение процентной ставки кредитов на обучение. По его мнению, это, во-первых, позволит сделать высшее образование более доступным, во-вторых, повысит целевое расходование кредитных средств казахстанцев. Конечно, дифференциация образовательных грантов – это тоже очень значимое предложение, которое сможет облегчить затраты населения, считает эксперт.

В Послании четко прослеживается, что главной ценностью всех реформ является гражданин и его благосостояние. Именно на создание комфортных условий жизни направлены инициативы президента. Решение вопросов образования и поддержки подрастающего поколения считаю наиболее важным условием в этом контексте. Член АНК, председатель “Асамблеи жастары” Тимур Джумурбаев

На взгляд общественного деятеля сейчас очень важно сформировать новую основу общества, воспитать достойных специалистов, в том числе готовых привнести новшества в политическую систему.

Конечно, нужно понимать, что такие вопросы не решаются за считанные дни, и это даже не вопрос года. Поэтому столь большим было внимание, адресованное к детям, подрастающему поколению и системе образования в целом. Член АНК, председатель “Асамблеи жастары” Тимур Джумурбаев

Глава государства также отметил, что важным остается вопрос подготовки новых управленцев. В этом вопросе, по мнению эксперта, должны подключиться не только государственные структуры, но и молодые специалисты, которые активнее будут предлагать свои инициативы.

– Конечно, важным условием реализации политических реформ является решение задач экономического порядка, – прокомментировал эксперт. – Об этом было сказано очень много в ходе Послания. Но главная мысль сформирована очень четко, государство должно сократить уровень своего вмешательства в вопросы экономики. Экономика – живой организм, и он должен самостоятельно вырабатывать иммунитет к тем или иным вызовам. При этом на нынешнем этапе от государства очень важна готовность к созданию прозрачного и конкурентоспособного механизма функционирования национальной экономики.