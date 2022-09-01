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Игрок "Барсы" лишился более двух миллионов евро и ему сломали челюсть

Футбол Грабеж Дома Фото: Instagram/auba
За последние полтора месяца дважды подвергался ограблению форвард футбольного клуба "Барселона" Пьер-Эмерик Обамеянг. Первый раз преступники проникли в дом футболиста 17 июля, а на днях грабители повторили свои действия, но уже с серьезными последствиями, сообщает Zakon.kz.

Как передает Diario Sport, при повторном ограблении семье футболиста нанесен ущерб в размере 700 тысяч евро. Сам же игрок "Барселоны" получил очень серьезную травму – его ударили в челюсть прикладом оружия, когда он пытался защитить жену.

После перехода футболиста из лондонского "Арсенала" в "Барселону" его семья уже второй раз подверглась ограблению. В середине лета преступники обогатились украшениями и часами на общую сумму в размере 1,5 млн евро.

Теперь игрок сборной Габона из-за перелома челюсти не выйдет на поле минимум месяц. Независимо от этого также ведутся переговоры по возможному переходу Обамеянга в "Челси".

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