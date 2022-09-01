Эксперт заявил о необходимости перестроить отношения в налоговой сфере

Предложения главы государства в части изменения Налогового кодекса своевременные и способны оказать поддержку экономике. Такое мнение высказала руководитель представитель КИСИ в Алматы Асель Абен, сообщает Zakon.kz.

По мнению эксперта, изменения в Налоговом кодексе давно назрели, поскольку необходимо перестраивать отношения в налоговой сфере.

Изначально эксперты высказывали мнение о необходимости дифференцировать налогообложение, ввести шкалу налогообложения. И то, что, в частности, предлагается ввести налог на роскошь – это шаг к тому, что они были услышаны. Конечно, будут разные мнения по этому поводу, но то, что та часть населения, которая обладает высокими доходами, должна выплачивать более высокие налоги, это является верным шагом. Глава представительства КИСИ в Алматы Асель Абен

Она также остановилась на экономической ситуации в целом и отметила, что экономические сектора развиваются в стране по-разному: одни являются высокодоходными, другие – менее доходными.

Одни развиваются, другие нет, все это необходимо учитывать при налогообложении, распределении ресурсов, оказывать поддержку развивающимся секторам. Поэтому озвученные президентом нормы будут этому способствовать и в целом поддержат экономику страны, – заключила эксперт.