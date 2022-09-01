Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Первый шаг сделан" – депутат об инициативе президента по поддержке детей

Девочка Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев. Zakon.kz обратился к депутату Ирине Смирновой за комментарием по данной инициативе.

По словам спикера, вероятно, в дальнейшем будут открыты счета для несовершеннолетних казахстанцев, на которые и будут перечисляться средства.

Новость по теме

Часть инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев

Мне кажется, это совершенно правильно. Теперь надо понять, что это будет за сумма. Эти средства по достижении 18-летия можно будет расходовать на приобретение жилья или обучение. Первый шаг сделан. Мне кажется, вообще нужно все доходы государства, которые идут от недр, распределять. И какая-то доля их должна доставаться каждому казахстанцу уже сегодня. Ирина Смирнова

Смирнова отметила, что подобные инициативы есть и в других государствах. Однако распределение 50% инвестдохода Нацфонда – чисто казахстанский подход.

Читайте также

Президент демонстрирует высокую эффективность политических реформ – эксперт

Турецкую звезду Гюльшен Чолакоглу арестовали за шутку о религии

Эксперты внесли предложения к проекту новой политической платформы Amanat

Ирина Мишура
Послание президента – 2022 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Дизельное топливо
Биржевые торги дизельным топливом приостановили в Казахстане: АЗС накажут
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления