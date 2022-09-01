"Первый шаг сделан" – депутат об инициативе президента по поддержке детей
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что 50% от ежегодного инвестдохода Нацфонда будут отчислять на счета несовершеннолетних казахстанцев. Zakon.kz обратился к депутату Ирине Смирновой за комментарием по данной инициативе.
По словам спикера, вероятно, в дальнейшем будут открыты счета для несовершеннолетних казахстанцев, на которые и будут перечисляться средства.
Мне кажется, это совершенно правильно. Теперь надо понять, что это будет за сумма. Эти средства по достижении 18-летия можно будет расходовать на приобретение жилья или обучение. Первый шаг сделан. Мне кажется, вообще нужно все доходы государства, которые идут от недр, распределять. И какая-то доля их должна доставаться каждому казахстанцу уже сегодня. Ирина Смирнова
Смирнова отметила, что подобные инициативы есть и в других государствах. Однако распределение 50% инвестдохода Нацфонда – чисто казахстанский подход.
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