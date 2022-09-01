Капитан "Астаны" Лопес поднялся на 7-е место в общем зачете "Вуэльты-2022"

Участники испанской веломногодневки "Вуэльта" проехали уже половину запланированных этапов. И перед решающими горными маршрутами неплохое положение в генеральной классификации занимает лидер Astana Qazaqstan Team — Мигель Анхель Лопес, у которого 7-я позиция, сообщает Zakon.kz.

Повышение на одну ступень, с 8-го на 7-е место, колумбийца Лопеса стало известно после завершения 11-го этапа испанского Гранд-тура, где сошел с дистанции Саймон Йейтс. У британца, который шел до этого выше Мигеля, обнаружили наличие COVID-19. По этой же причине не вышел на старт россиянин Павел Сиваков.

По итогам 11-го этапа команда Quick Step лишилась одного из своих главных моторов Жюлиана Алафилиппа. Основной помощник лидера общего зачета Ремко Эвенепула упал на дистанции, врачи поставили ему диагноз "вывих правого плеча".

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