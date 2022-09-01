Пленарное заседание Мажилиса – 1 сентября 2022 года
Депутаты проголосуют за досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента РК Андрея Линника.
Подготовят заключения по проектам Конституционных законов:
О Конституционном Суде РК.
Об Уполномоченном по правам человека в РК.
О прокуратуре.
О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года.
Также подготовят заключения по проектам законов:
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года.
О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.
О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 – 2025 годы.
Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023 – 2025 годы.
О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы.
О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения».
О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Французской Республикой о взаимной правовой помощи по уголовным делам».
О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания.
О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ по предупреждению и пресечению использования ложных товарных знаков и географических указаний.
О ратификации Соглашения об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза.
О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года.
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов.
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.
О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о режиме казахстанско-туркменской государственной границы.
О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии.