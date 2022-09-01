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Курс доллара немного снизился на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) предоставила информацию о курсах валют на 15:30. Так, средневзвешенный курс доллара составил 471,42 тенге, снизившись еще на 0,86 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,82 тенге (-0,03).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 68,24 тенге (+0,01).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 471,22 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-475 тенге, евро – по 471-476 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 августа.

Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,25%, до 95,64 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 2,28%, до 89,55 доллара за баррель.

В целом за август 2022 года цена нефти марки Brent стала ниже на 13,06%, WTI – на 9,20%.

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Лариса Черненко
KASE
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