Курс доллара немного снизился на торгах
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,82 тенге (-0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 68,24 тенге (+0,01).
Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс в 471,22 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 471-475 тенге, евро – по 471-476 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 августа.
Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на ноябрь на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,25%, до 95,64 доллара за баррель.
Фьючерсы на нефть марки WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на 2,28%, до 89,55 доллара за баррель.
В целом за август 2022 года цена нефти марки Brent стала ниже на 13,06%, WTI – на 9,20%.