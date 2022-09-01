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Чед Доусон: В третий раз GGG победит Канело

Бокс Прогноз на бой GGG - Canelo Фото: Instagram/badchaddawson
Экс-чемпион мира в полутяжелой весовой категории, американец Чед Доусон высказался о третьем бое Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО) и Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), который пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе (США), сообщает Zakon.kz.

Чед Доусон считает, что прошедший в мае бой Альвареса с Дмитрием Биволом показал минусы мексиканца, которыми непременно воспользуется GGG, передает Vringe.

Думал, что Головкин выиграл первый бой, а Канело победил во втором. Третий поединок, думаю, останется за Головкиным. Полагаю, GGG сможет многое почерпнуть из поединка Канело с Биволом. Если посмотрите этот бой, вы увидите некоторые ошибки, совершенные Саулем. Все знают Головкина как большого панчера, и он, возможно, бьет так же сильно, как Бивол. На мой взгляд, Головкину есть что доказывать, он выйдет в ринг максимально готовым к этому бою и на этот раз добьется победы.Чед Доусон

Третий поединок состоится в суперсреднем весе (до 76,2 кг), где Канело владеет всеми четырьмя престижными титулами. А Головкин впервые выступит в этой категории.

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