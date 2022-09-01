Новая ІТ школа-лицей открылась в Косшы

В рамках Года детей и ко Дню знаний в городе Косшы Акмолинской области введена в эксплуатацию еще одна школа. Сегодня новая школа распахнула свои двери на улице Желтоксан динамично развивающегося города в пригороде столицы.

Современная школа рассчитана на 1200 мест. Новая IT школа-лицей, построенная в рамках национального проекта "Качественное образование "Образованная нация", отвечает всем современным требованиям.

Созданы все условия для обеспечения детей качественным образованием. Помимо кабинетов новой модификации, имеется актовый зал на 667 мест, просторная столовая на 384 места, пять компьютерных кабинетов, шесть лингафонных кабинетов.

Фото: пресс-служба Управления образования Акмолинской области

В торжественной церемонии открытия школы приняли участие секретарь Акмолинского областного маслихата Талгат Жунусов, руководитель областного управления образования Бейбит Жусупов и аким города Косшы Гайдар Касенов, которые поздравили учеников и учителей с праздником.

Фото: пресс-служба Управления образования Акмолинской области

Стоит отметить, что ввод в эксплуатацию новой школы позволил снизить дефицит ученических мест на 77%. В этом году в IT школе-лицее будут обучаться около 2 тыс. учащихся на двух языках. В новом учебном году в 1-й класс зачислены 287 учащихся. Из 56 принятых в новую школу педагогов 10 – молодые специалисты.

Фото: пресс-служба Управления образования Акмолинской области

Кроме этого, в Косшы до конца года запланирован ввод еще одной школы на 1200 мест.

Фото: пресс-служба Управления образования Акмолинской области

Данная школа снизит нагрузку на основную школу, расположенную в жилом массиве "Лесная поляна", в которой обучается 4,6 тыс. детей. В следующем году будут введены еще две школы, одна из которых строится за счет частных инвестиций.