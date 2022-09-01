Как похоронят Михаила Горбачева

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, первый президент СССР Михаил Горбачев будет похоронен с элементами "госпохорон", сообщает Zakon.kz.

На похоронах будет почетный караул. Государство окажет помощь в организации похорон, рассказал Дмитрий Песков, пишет rbc.ru.

Похороны Михаила Горбачева состоятся в субботу, 3 сентября.

Похороны пройдут в субботу на Новодевичьем кладбище. Для прощания согласован Колонный зал Дома союзов, – отметила дочь Михаила Горбачева Ирина.

Президент России Владимир Путин из-за графика не сможет посетить похороны Михаила Горбачева, сообщил Песков. Путин находится в Калининграде. Он попрощался с Горбачевым в Центральной клинической больнице.

30 августа 2022 года Михаил Горбачев скончался в Центральной клинической больнице города Москвы.