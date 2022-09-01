Бразилец Антони официально стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Один из богатейших клубов мира "Манчестер Юнайтед" объявил о завершении перехода бразильского форварда Антони из "Аякса". С игроком подписан контракт до 2027 года с возможным продлением на год, сообщает Zakon.kz.

В составе "красных дьяволов" молодой талант снова будет работать под руководством бывшего тренера "Аякса", а ныне "МЮ" — Эриком тен Хагом, плюс с экс-футболистом амстердамского клуба Лисандро Мартинесом.

22-летний Антони начал выступать за "Аякс" с июля 2020 года. За голландский коллектив он провел 82 матча, при этом забил 24 гола и сделал 22 результативные передачи.

Год назад перспективный нападающий начал выступать за сборную Бразилии, в составе которой уже сумел забить два мяча и отдать две результативных паса.

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