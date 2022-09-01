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Решить все проблемы без политических изменений не получится – депутат

Ерлан Смайлов, депутат Фото: parlam.kz
Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов высказался о решении главы государства по сокращению президентского мандата, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Раньше было два срока по четыре года, сейчас один срок – семь лет. В принципе, за рамки тех сроков, которые были до этого, мы не выходим. Касательно внеочередных выборов, мы двигаемся в логике времени, отвечая на внешние и внутренние вызовы.Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов

Мажилисмен отметил, что в Казахстане давно назрел вопрос политических изменений. Формула: "сначала экономика, а потом политика" не работает уже как 15 лет.

У нас не идут инвестиции, не создаются новые производства и рабочие места, не генерируется новая добавленная стоимость. Потому что у инвесторов нет доверия к судебной и политической системам. Мы все прекрасно знаем проблемы с рейдерством, с коррупционным прессингом бизнеса. Все эти проблемы решить без политических изменений нельзя, – добавил депутат.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана заявил, что осенью 2022 года состоятся внеочередные президентские выборы.

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Послание Токаева-2022 Мажилис Парламента РК Казахстан
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