Решить все проблемы без политических изменений не получится – депутат

Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов высказался о решении главы государства по сокращению президентского мандата, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Раньше было два срока по четыре года, сейчас один срок – семь лет. В принципе, за рамки тех сроков, которые были до этого, мы не выходим. Касательно внеочередных выборов, мы двигаемся в логике времени, отвечая на внешние и внутренние вызовы. Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов

Мажилисмен отметил, что в Казахстане давно назрел вопрос политических изменений. Формула: "сначала экономика, а потом политика" не работает уже как 15 лет.

У нас не идут инвестиции, не создаются новые производства и рабочие места, не генерируется новая добавленная стоимость. Потому что у инвесторов нет доверия к судебной и политической системам. Мы все прекрасно знаем проблемы с рейдерством, с коррупционным прессингом бизнеса. Все эти проблемы решить без политических изменений нельзя, – добавил депутат.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана заявил, что осенью 2022 года состоятся внеочередные президентские выборы.