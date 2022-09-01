Parimatch – Qazaqstan Kybogy 2022: финальная борьба за трофей

1 сентября в Нур-Султане состоится финал Кубка Казахстана по хоккею с шайбой. Матч пройдет на территории ледового дворца "Барыс Арена".

Финалистами этого года стали кокшетауский "Арлан" и карагандинская "Сарыарка", титульным партнером которой выступает Parimatch.

"Арлан" вышел в плей-офф с первого места в группе B. Первую встречу "волки" провели с хозяевами льда, хоккейным клубом "Алматы". "Арлан" оставил ворота "на замке" и отметился тремя результативными шайбами.

Матч против "Горняка" для кокшетауского клуба оказался непростым и завершился поражением рудненской команды в овертайме со счетом 4:5. Стоит отметить, что в полуфинале Кубка Казахстана "Арлан" снова встретился с "Горняком" и не оставил ни единого шанса сопернику, оформив семь блестящих голов и не пропустив ни одной шайбы.

Усть-Каменогорский "Торпедо" тоже остался ни с чем, пропустив пять шайб и тем самым отдав победу "Арлану".

Двукратный обладатель Кубка Казахстана, "Сарыарка", серьезно настроен защищать чемпионский титул и оставить главный трофей в шахтерской столице.

Первый матч карагандинцы провели с командой из Ташкента "Хумо". Он закончился серией буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев. Автором победной шайбы стал нападающий Саян Данияр.

Дублем отличился нападающий "Сарыарки" Андрей Лагунов в игре против "Кулагера".

Победу в заключительном матче на домашней арене "орлы" отдали гостям из Актобе. За 20 секунд до окончания третьего периода карагандинцам удалось сравнять счет до 2:2, но после овертайма в серии послематчевых бросков удача не улыбнулась "Сарыарке". Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Актобе". Однако это не помешало "орлам" выйти в полуфинал с первого места в группе.

Матч за место в финале удивил каждого, кто интересуется хоккеем. "Сарыарка" встретилась с павлодарским "Иртышом", оказавшимся "темной лошадкой" текущего сезона. Молодой команде, которая не была фаворитом, удалось "загнать" пять шайб в ворота действующих чемпионов. Но опыт сыграл свое. Забив семь голов "чайкам", "Сарыарка" в очередной раз занимает свое заслуженное место в финале Кубка Казахстана.

Противостояние "волков" и "орлов" уже давно стало классикой казахстанского хоккея. Болельщики с нетерпением ждут финала, потому что именно этот матч обещает быть самым жарким и непредсказуемым.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.60, Х – 4.60, П2 – 2.02