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Реформы в Казахстане не испортят двусторонние отношения, считают в Кремле

Казахстан, Россия Фото: kremlin.ru
Россия надеется, что Казахстан будет стабильной и процветающей страной, а партнерство между странами продолжит развиваться. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ранее анонсированные политические реформы в республике не испортят двусторонние отношения, пишет kommersant.ru.

Россия надеется, что Казахстан будет стабильной и процветающей страной, а партнерство между странами продолжит развиваться, добавил Дмитрий Песков.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ, ранее анонсированные политические реформы в республике не испортят двусторонние отношения.

Трудно переоценить значение нашего двустороннего диалога, союзничества и партнерства. И мы надеемся, что по всем направлениям партнерство будет и дальше развиваться и, конечно, мы хотим, чтобы Казахстан был процветающей и уверенной в себе, крепко стоящей на ногах, стабильной страной, стабильным государством.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Как он уточнил, объявленные ранее руководством Казахстана политические реформы не изменят отношения между государствами.

Мы хотим видеть будущее наших двусторонних отношений и будущее самого Казахстана только как самое блестящее. Казахстан — это наш большой партнер: и в двустороннем плане, и в плане интеграционных форматов.Дмитрий Песков

1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Послании к населению предложил провести нынешней осенью внеочередные президентские выборы.

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