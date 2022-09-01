Тариф в обмен на инвестиции: КЭА поддерживает предложение президента

О переходе к новой тарифной политике в энергетике заявил в Послании глава государства Касым-Жомарт Токаев. Сдерживание стоимости коммунальных услуг дорого обходится государству.

В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Касым-Жомарт Токаев

Решение об изменении подходов в тарифной политике в Казахстанской электроэнергетической ассоциации называют своевременным. Глава ассоциации Талгат Темирханов считает, что уход на рыночное тарифообразование позволит ускорить процесс развития отраслевой инфраструктуры и снизит прогнозируемые риски по дефициту тепловой и электроэнергии в стране.

Уже в первом блоке нынешнего Послания глава государства обозначил проблемы в энергетической отрасли. Проблемы годами нарастали как снежный ком и теперь требуют незамедлительных и решительных действий. В Казахстанской электроэнергетической ассоциации считают, что озвученная президентом последовательность демонстрирует приоритетность задач и стратегическое видение отраслевого развития.

В Послании был акцент на изношенные тепловые и электрические сети, в совокупности это отражается на экономике и энергобезопасности. Глава государства начал с этого вопроса, так как отсюда вытекают и планы по строительству жилья, социальных объектов, развитию моногородов и экономического роста. Эти объекты необходимо бесперебойно обслуживать, в нынешних условиях, при действующей политике тарифообразования, это практически невозможно. Основной посыл в этом. Глава КЭА Талгат Темирханов

Инфраструктура большинства энергообъектов не справляется с нарастающей нагрузкой. Средний износ электросетей и оборудования по стране составляет 66%, остро стоят вопросы рентабельности, большинство компаний несут убытки. В данном контексте эксперт считает программу "Тариф в обмен на инвестиции" оптимальным вариантом как для поставщиков, так и для потребителей электрической энергии.

Вопрос на самом деле достаточно обширен, и глава государства отметил это и в последующих тезисах. Если брать цифровизацию отраслей, то речь идет также о подомовом и поквартирном учете, все эти вещи связаны с политикой модернизации. Внедрение системы умного учета, приборов с передачей данных на нижнем и среднем уровнях позволит не только снизить потери энергоресурсов, но и выявить узкие места на сетях, сделать инвестиции наиболее эффективными. Необходимо проводить аудит и реагировать на все изменения в регионах по теплу и электричеству. Тут ключевой посыл о необходимости снижения потерь и рационального использования генерируемой энергии – это немаловажный факт. В совокупности это обеспечит эффективную реализацию программы "Тариф в обмен на инвестиции", что позволит привести в порядок наше энергохозяйство. Я считаю, что уход в рыночное тарифообразование – своевременное и рациональное решение. Талгат Темирханов

По мнению эксперта, в отрасли уже можно наблюдать ряд положительных изменений. Сдвинулся кадровый вопрос в регионах, есть понимание взаимодействия по некоторым вопросам участников отрасли с профильными министерствами и местными исполнительными органами.

В совокупности это свидетельствует о том, что глава государства держит вопрос энергетического блока на особом контроле, – подытожил Талгат Темирханов.