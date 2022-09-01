Депутат от НПК: Мы выступаем за снижение пенсионного возраста не только женщин

Депутат Мажилиса от Народной партии Казахстана Ерлан Смайлов высказался о решении президента по снижению пенсионного возраста для женщин, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Наша партия и фракция выступает не только за снижение пенсионного возраста женщин, но и за снижение для шахтеров, металлургов, и в целом всех работников, занятых во вредных и опасных для здоровья профессиях. Я сам начинал работу плавильщиком и знаю, каково это. Депутат Мажилиса Ерлан Смайлов

Помимо этого, депутатская фракция намерена добиться снижения пенсионного возраст для людей с инвалидностью, которых в стране 85 тыс. человек.

Решение президента по снижению пенсионного возраста для женщин – это небольшой шаг в достижении наших целей. Теперь мы хотя бы имеем консервацию. Сама пенсионная реформа 1998 года была, мягко говоря, антинародной, не отвечающей интересам категорий этих людей, – подчеркнул Ерлан Смайлов.

Стоит отметить, что Народная партия Казахстана неоднократно направляла депутатские запросы в правительство по снижению пенсионного возраста. Ниже лишь один из них.

Новость по теме Снизить пенсионный возраст для инвалидов предлагают в Казахстане

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, заявил, что до 2028 года пенсионный возраст для женщин будет составлять 61 год.