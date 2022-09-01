Пропавшую 16-летнюю акмолинку нашли в столичном кафе

В полицию Косшы поступило сообщение: 16-летняя девушка Томирис вышла из салона красоты и с тех пор ее местонахождение неизвестно, сообщает Zakon.kz.

При себе девушка не имела сотового телефона. На поступающие звонки и сообщения она не отвечала. Родные рассказали, что из-за проблем с психическим здоровьем Томирис может быть дезориентирована и не сможет самостоятельно вернуться домой.

Незамедлительно на поиски без вести пропавшей были ориентированы сотрудники полиции. Активное участие в поисках приняли горожане. Спустя около четырех часов Томирис нашли в одном из столичных кафе.

Как оказалось, все это время девушка шла пешком из города Косшы. Уже в столице она зашла в ближайшее кафе, где растерянного подростка заметили официанты.

Опросив девочку, они выяснили, что она не может найти дорогу домой, и сразу же позвонили в полицию. По указанному адресу выехали сотрудники ювенальной полиции УП города Косшы и вернули Томирис родителям.

В настоящее время она находится с родными.