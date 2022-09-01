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Аномальная жара в Испании унесла жизни более 4600 человек

Испания, лето, статистика Фото: pixabay
Более 4,6 тыс. человек скончались в Испании летом из-за жары. Об этом свидетельствуют данные Института здоровья Карлоса III, сообщает Zakon.kz.

Экстремальная жара, которая была зафиксирована в июле в Испании, стала причиной смерти 2064 человек, пишет ria.ru.

Согласно системе мониторинга ежедневной смертности института, в общей сложности с 1 июня по 30 августа от жары скончались 4655 человек.

Самые высокие показатели приходятся на июль и август  — 2223 и 1602 смерти соответственно.

В июле и начале августа столбик термометра по всей Испании поднимался до отметки +38...+40°С.

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