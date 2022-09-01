Пьяный "шумахер" пытался уйти от полиции и врезался в забор в Павлодаре

Сотрудники полиции Павлодара по дороге в сторону аэропорта остановили автомобиль марки Hyundai. Общаясь с водителем, полицейские заметили, что 37-летний мужчина был пьян. Стражи порядка попросили его выйти из автомобиля, но он решил скрыться, сообщает Zakon.kz.

После чего, не выбрав безопасную скорость движения, водитель совершил наезд на каменный бордюр, вследствие чего наехал на дорожный знак. Даже это не остановило его. Продолжая скрываться от полиции, вблизи здания аэропорта местный "шумахер" врезался в забор. Заместитель командира Батальона патрульной полиции города Павлодара Алтынбек Медияров

В автомобиле вместе с водителем находились пассажиры. От удара машины о забор они получили ссадины и ушибы. После осмотра медиков от госпитализации девушки и молодые люди отказались.

Сам же "гонщик" для проведения медицинского освидетельствования был доставлен в Центр временной адаптации и детоксикации. У него выявили среднюю степень алкогольного опьянения.

Мужчина надеялся спрятаться и уйти от ответственности, но ему это не удалось.

Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 608 и ч. 1 ст. 613 КоАП РК. Наказание определит суд.