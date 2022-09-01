Токаев провел совещание с акимами областей и городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента

В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы социально-экономического развития регионов страны. Особое внимание было уделено решению задач, озвученных в Послании, сообщает Zakon.kz.

Президент поручил правительству и акимам принять меры, направленные на повышение благосостояния населения и оперативное урегулирование социальных проблем страны, пишет сайт Акорды.

Перед акиматами поставлены задачи по реализации конкретных мер по привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, поддержке бизнеса.

Глава государства также поручил активизировать подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании в установленные сроки.

Президент отметил необходимость усилить обратную связь с населением.

Глава государства напомнил о важности реализации задач, поставленных в сегодняшнем Послании народу Казахстана.