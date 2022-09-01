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До 500 миллионов за идею предложил населению аким ЗКО

ремонт, проект Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев на своем официальном аккаунте в социальной сети Facebook обратился к жителям региона с предложением внести свои идеи по проекту "Бюджет народного участия", передает Zakon.kz.
Сейчас формируется бюджет на 2023 год. Хотел бы получить от вас новые предложения и креативные идеи по обустройству родного края. Это не должны быть предложения, которые входят в обычные ежегодные статьи расходов бюджета, такие как дороги, освещение и т.д. Есть много проектов, которые необходимы для всех жителей региона. Например – туалеты вдоль автомобильных трасс, вывески на въезде в Западно-Казахстанскую область и город Уральск, реставрация исторических зданий, развитие уличного искусства, проведение традиционных фестивалей, устранение препятствующих барьеров для людей, передвигающихся при помощи инвалидных колясок, и для других категорий маломобильных групп населения и многие другие. Все ваши нужные и креативные идеи будут собраны, по ним будет определен примерный бюджет и вынесен на обсуждение и голосование жителей региона. Примерный общий бюджет одной или нескольких идей – до 500 млн тенге, – сказал глава региона.

уборная

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также он сообщил, что по ранее определенному бюджету участия уже завершаются сметные расчеты. Установку 180 светильников на пешеходных переходах города планируется начать в октябре текущего года.

Кроме того, бюджет народного участия затронул проблему дорожной безопасности. После подключения видеокамер на дорогах города Уральска было взыскано с водителей около 200 млн тенге за нарушение скоростного режима.

Отмечается, что наложение штрафов сделано не для пополнения местного бюджета. Фиксация нарушений без вмешательства человеческого фактора должна снизить количество ДТП, а значит и предотвратить последствия, угрожающие жизни, здоровью и имуществу жителей на дорогах области. Собранные денежные средства направлены на решение многих социальных проблем региона.

авто, трасса

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Акимат области намерен продолжить такой формат работы с населением. Все предложения и комментарии жителей предложено оставлять под публикацией в Facebook.

Проект "Бюджет народного участия" в регионе был запущен в 2021 году. Он в режиме реального времени поддерживает связь с каждым неравнодушным гражданином, предлагающим свои идеи. Это непосредственные потребности жителей по вопросам благоустройства дворов, спортивных площадок, скверов и т.д.

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