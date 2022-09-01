Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Камиль Акатов стал новым вице-министром науки и высшего образования

назначение Фото: Камиль Акатов/gov.kz
Постановлением правительства Казахстана Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования РК, передает Zakon.kz.

Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годы – эксперт, главный эксперт Проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".

С 2016 по 2022 год работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента  АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations".

Читайте также

Ашимбаев заявил, что инициативы президента требуют законодательного обеспечения

Руслан Баймишев покинул должность вице-министра МИИР РК

В Казахстане назначен новый вице-министр финансов

Елена Беляева
Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления