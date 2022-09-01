Камиль Акатов стал новым вице-министром науки и высшего образования

Постановлением правительства Казахстана Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования РК, передает Zakon.kz.

Камиль Акатов родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годы – эксперт, главный эксперт Проектного департамента АО "Казахстанский центр ГЧП".

С 2016 по 2022 год работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде".

С января 2022 года и по настоящее время занимал должность председателя правления АО "Национальное агентство по развитию инноваций Qazinnovations".