Ситуация в Украине: Лукашенко предрекает скорую развязку конфликта, США ввели ограничения на экспорт в РФ и Китай
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Американские СМИ пишут о том, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, передает Zakon.kz.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.
Финляндия передаст дополнительную военную помощь Украине на сумму 8,3 млн евро – Reuters.
Ряд направлений науки в мире трудно развивать без России и в целом "отрезать" кого-то в современном мире практически невозможно – президент РФ Путин.
В пятницу страны G7 представят план ограничений цен на российскую нефть. Его цель – лишить Москву прибыли от экспорта этого сырья без роста стоимости нефти на мировых рынках – The Wall Street Journal.
Президент Беларуси Лукашенко считает, что скоро будет развязка конфликта в Украине.
13 государств Евросоюза на данный момент не получают российский газ или получают его в ограниченном объеме, сообщили в Еврокомиссии.
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