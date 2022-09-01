Ситуация в Украине: Лукашенко предрекает скорую развязку конфликта, США ввели ограничения на экспорт в РФ и Китай

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

Финляндия передаст дополнительную военную помощь Украине на сумму 8,3 млн евро – Reuters.

Ряд направлений науки в мире трудно развивать без России и в целом "отрезать" кого-то в современном мире практически невозможно – президент РФ Путин.

В пятницу страны G7 представят план ограничений цен на российскую нефть. Его цель – лишить Москву прибыли от экспорта этого сырья без роста стоимости нефти на мировых рынках – The Wall Street Journal.

Президент Беларуси Лукашенко считает, что скоро будет развязка конфликта в Украине.