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Ситуация в Украине: Лукашенко предрекает скорую развязку конфликта, США ввели ограничения на экспорт в РФ и Китай

военный самолет Фото: pixabay
Американские СМИ пишут о том, что администрация президента США Джо Байдена ввела ограничения на экспорт некоторых видов компьютерных чипов в Россию и Китай, передает Zakon.kz.

  • Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС.

  • Финляндия передаст дополнительную военную помощь Украине на сумму 8,3 млн евро – Reuters.

  • Ряд направлений науки в мире трудно развивать без России и в целом "отрезать" кого-то в современном мире практически невозможно – президент РФ Путин.

  • В пятницу страны G7 представят план ограничений цен на российскую нефть. Его цель – лишить Москву прибыли от экспорта этого сырья без роста стоимости нефти на мировых рынках – The Wall Street Journal.

  • Президент Беларуси Лукашенко считает, что скоро будет развязка конфликта в Украине.

  • 13 государств Евросоюза на данный момент не получают российский газ или получают его в ограниченном объеме, сообщили в Еврокомиссии.

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