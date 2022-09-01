Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ашимбаев заявил, что инициативы президента требуют законодательного обеспечения

сенатор Фото: Маулен Ашимбаев/gov.kz
Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил о том, что сенаторы готовы активно работать в направлении, которое обозначил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.
На совместном заседании палат Парламента глава государства выступил с Посланием народу Казахстана и системно изложил приоритеты развития нашей страны на предстоящий период. Речь идет о новой экономической политике, развитии реального сектора экономики, снижении доли государства в экономике, перезагрузке госуправления, реализации принципов верховенства права и других стратегических направлениях, – сказал Ашимбаев.

Он отметил, что цель новой экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всех граждан страны. Важнейшими принципами этой политики является стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.

Президент страны указал на необходимость отхода от принципов госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику. Будут также предоставлены возможности экономическим субъектам в сфере ценообразования при одновременном учете интересов социально уязвимых категорий граждан, – уточнил спикер.

Также он заметил, что на реализацию принципа справедливости в социально-экономической сфере нацелена и налоговая реформа, предполагающая, в частности, переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики и введение "налога на роскошь".

Глава государства в Послании также ответил на запрос граждан о справедливом распределении средств Национального фонда. Символично, что именно в рамках Года детей объявлено о старте проекта "Нацфонд – детям". В рамках этой инициативы половина инвестиционных доходов фонда будет переводиться на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Эти средства в будущем будут использованы для получения образования и приобретения жилья. Данная инициатива приблизит Нацфонд к его изначальной ключевой миссии – служить фондом будущих поколений.Маулен Ашимбаев

В Послании также охвачены вопросы дальнейшего развития политической сферы. Глава государства объявил о досрочных президентских выборах и выборах в Мажилис Парламента и маслихаты.

Открытый формат объявления сроков предстоящего электорального цикла является показателем новой политической культуры. Уверен, что этот шаг послужит укреплению доверия между обществом и властью. Большой блок конституционной реформы, одобренной на всенародном референдуме, был направлен на принципиальное обновление важных политических институтов – Парламента, партий, маслихатов, а также партийной и избирательной системы. В этой связи досрочные выборы приведут ключевые органы власти в соответствие с обновленными нормами Конституции.Маулен Ашимбаев

По его словам, все эти изменения и инициативы требуют соответствующего законодательного обеспечения.

Сенаторы готовы активно работать в этом направлении с коллегами из Мажилиса и правительства, а также с экспертами и представителями общественности в целях формирования правовой базы Нового справедливого Казахстана, – резюмировал сенатор.

Читайте также

Руслан Баймишев покинул должность вице-министра МИИР РК

Камиль Акатов стал новым вице-министром науки и высшего образования

В Казахстане назначен новый вице-министр финансов

Елена Беляева
Послание Токаева-2022 Ашимбаев Маулен Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления