Ашимбаев заявил, что инициативы президента требуют законодательного обеспечения

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил о том, что сенаторы готовы активно работать в направлении, которое обозначил президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана, передает Zakon.kz.

На совместном заседании палат Парламента глава государства выступил с Посланием народу Казахстана и системно изложил приоритеты развития нашей страны на предстоящий период. Речь идет о новой экономической политике, развитии реального сектора экономики, снижении доли государства в экономике, перезагрузке госуправления, реализации принципов верховенства права и других стратегических направлениях, – сказал Ашимбаев.

Он отметил, что цель новой экономической политики – качественный и инклюзивный рост благосостояния всех граждан страны. Важнейшими принципами этой политики является стимулирование частной предпринимательской инициативы, развитие конкуренции и справедливое распределение национального дохода.

Президент страны указал на необходимость отхода от принципов госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику. Будут также предоставлены возможности экономическим субъектам в сфере ценообразования при одновременном учете интересов социально уязвимых категорий граждан, – уточнил спикер.

Также он заметил, что на реализацию принципа справедливости в социально-экономической сфере нацелена и налоговая реформа, предполагающая, в частности, переход к дифференцированным налоговым ставкам в разных секторах экономики и введение "налога на роскошь".

Глава государства в Послании также ответил на запрос граждан о справедливом распределении средств Национального фонда. Символично, что именно в рамках Года детей объявлено о старте проекта "Нацфонд – детям". В рамках этой инициативы половина инвестиционных доходов фонда будет переводиться на накопительные счета детей до достижения ими 18 лет. Эти средства в будущем будут использованы для получения образования и приобретения жилья. Данная инициатива приблизит Нацфонд к его изначальной ключевой миссии – служить фондом будущих поколений. Маулен Ашимбаев

В Послании также охвачены вопросы дальнейшего развития политической сферы. Глава государства объявил о досрочных президентских выборах и выборах в Мажилис Парламента и маслихаты.

Открытый формат объявления сроков предстоящего электорального цикла является показателем новой политической культуры. Уверен, что этот шаг послужит укреплению доверия между обществом и властью. Большой блок конституционной реформы, одобренной на всенародном референдуме, был направлен на принципиальное обновление важных политических институтов – Парламента, партий, маслихатов, а также партийной и избирательной системы. В этой связи досрочные выборы приведут ключевые органы власти в соответствие с обновленными нормами Конституции. Маулен Ашимбаев

По его словам, все эти изменения и инициативы требуют соответствующего законодательного обеспечения.

Сенаторы готовы активно работать в этом направлении с коллегами из Мажилиса и правительства, а также с экспертами и представителями общественности в целях формирования правовой базы Нового справедливого Казахстана, – резюмировал сенатор.