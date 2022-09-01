"Сарыарка" стала победительницей Кубка Казахстана по хоккею

Фото: скриншот видео

В финальном матче в рамках Кубка Казахстана карагандинская "Сарыарка" всухую обыграла кокшетауский "Арлан" и третий раз подряд стала победителем турнира, передает Zakon.kz.

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