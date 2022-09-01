Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

"Сарыарка" стала победительницей Кубка Казахстана по хоккею

игра, спорт Фото: скриншот видео
В финальном матче в рамках Кубка Казахстана карагандинская "Сарыарка" всухую обыграла кокшетауский "Арлан" и третий раз подряд стала победителем турнира, передает Zakon.kz.

"Арлан" (Кокшетау) – "Сарыарка" (Караганда) 0:3 (0:0. 0:1, 0:2).

Шайбы:

  • 0:1 — 26:21 Лагунов (Огиенко, Пархоменко). В большинстве;

  • 0:2 — 52:38 Ананичев Ал. (Пархоменко, Лагунов). В равенстве;

  • 0:3 — 57:58 Лагунов. В меньшинстве.

Вратари: Грязнов – Каратаев.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.

Читайте также

Бразилец Антони официально стал игроком "Манчестер Юнайтед"

Parimatch – Qazaqstan Kybogy 2022: финальная борьба за трофей

Чед Доусон: В третий раз GGG победит Канело

Елена Беляева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
осень
Прогноз погоды на сентябрь подготовили казахстанские синоптики
Послание главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
Опубликован полный текст Послания президента народу Казахстана
Послание президента народу Казахстана – трансляция
Послание президента народу Казахстана – видео
прогноз, курс, осень
Что будет с курсом тенге этой осенью – прогнозы экономиста
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Внеочередные выборы президента пройдут в Казахстане осенью
Численность населения Казахстана по итогам переписи
Названа численность населения Казахстана по итогам переписи
маршрут
Новый маршрут запустят в Алматы с 1 сентября
Ситуация в Украине 30 августа
Ситуация в Украине: Германия приостанавливает визовый режим с Россией, в США считают, что реакторы ЗАЭС надо остановить
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления