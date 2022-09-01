"Сарыарка" стала победительницей Кубка Казахстана по хоккею
Фото: скриншот видео
В финальном матче в рамках Кубка Казахстана карагандинская "Сарыарка" всухую обыграла кокшетауский "Арлан" и третий раз подряд стала победителем турнира, передает Zakon.kz.
"Арлан" (Кокшетау) – "Сарыарка" (Караганда) 0:3 (0:0. 0:1, 0:2).
Шайбы:
0:1 — 26:21 Лагунов (Огиенко, Пархоменко). В большинстве;
0:2 — 52:38 Ананичев Ал. (Пархоменко, Лагунов). В равенстве;
0:3 — 57:58 Лагунов. В меньшинстве.
Вратари: Грязнов – Каратаев.
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