Свыше 7 тысяч детей в Уральске пошли в первый класс

В 50 школах города состоялось торжественное собрание, посвященное 1 сентября – Дню знаний. В торжественной церемонии принял участие аким Уральска Миржан Сатканов, передает Zakon.kz.

Также в мероприятиях участвовали руководители структурных подразделений аки-мата города, ветераны сферы образования, которые поздравили учителей и учащихся общеобразовательной школы №16 с началом нового учебного года.

Поздравляю всех учащихся с началом нового учебного года. Как вы знаете, в этом году сфера образования претерпела ряд изменений. Школьные реформы коснулись продолжи-тельности учебного года, что ожидается положительным образом скажется на воспитании и обучении подрастающего поколения. Это позволит сократить количество ежедневных занятий, больше заниматься сложными темами, устранить пробелы в образовании, эффективно организовать принцип развивающего обучения. Также снижена недельная учебная нагрузка в школах с 6 до 5 дней. Все новшества направлены на достижение качественного образования. Со стороны государство оказывается всесторонняя поддержка образовательному процессу: проводится ремонт в учебных заведениях, организации образования обеспечиваются современным оборудованием, оснащается материально-техническая база школ. Все это будет способствовать повышению качества учебного процесса. Миржан Сатканов

Фото: Миржан Сатканов/пресс-служба акимата города Уральска

По информации областного управления образования в 2022-2023 учебном году в школах областного центра будут обучаться около 59 тыс. учащихся. 7203 из них – ученики, принятые в первый класс, из которых 4852 человека (67%) будут обучаться в классах с казахским языком обучения, 2351 человек (33%) – в классах с русским языком обучения.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

По просьбе родителей в школах с русским языком обучения открыты казахские классы, увеличилось количество смешанных школ. В настоящее время из 50 школ города 25 – с казахским, 23 – с казахским и русским, и 2 школы с русским языком обучения.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска

В преддверии нового учебного года в организациях образования города проведены работы по текущему ремонту, подготовке к зимнему отопительному сезону, установке (реконструкции) наружных сетей, замене окон, дверей, линолеума и др.

Фото: пресс-служба акимата города Уральска