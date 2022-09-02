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Экологи начали внеплановую проверки АНПЗ

завод Фото: anpz.kz
Проверка Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) была инициирована горожанами, которые пожаловались, что несколько ночей Атырау накрывает неприятным запахом, из-за чего у людей появились головные боли, слабость и тошнота, передает Zakon.kz.
Это запах нефтепродуктов. Мы начали внеплановую проверку АНПЗ, наши сотрудники в данный момент находятся на заводе. Кроме того, лаборатория проводит мониторинг атмосферного воздуха по направлению ветра. А ветер сейчас юго-западный, то есть дует со стороны завода, – цитирует "Ак Жайык" руководителя департамента экологии Атырауской области Алибека Бекмухаметова.

Отмечается, что это уже не первая проверка на предприятиях из-за неприятного запаха в городе.

К примеру, 9 августа в Атырау наблюдался сильный смог. Жители выдвинули версию, что причиной смога является горение камыша в резервате, а также о том, что на АНПЗ произошел выброс.

17 июня Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам развития газовой отрасли, в ходе которого подверг критике работу Атырауского нефтеперерабатывающего завода.

По его словам, предприятие работает с перебоями, несмотря на то, что модернизация была завершена в 2018 году. В результате мы имеем снижение производства всей линейки нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа. Это вызвало дефицит и повышение цен на заправочных станциях. Данная ситуация привела к определенной социальной напряженности.

27 июля на предприятии произошла аварийная остановка.

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