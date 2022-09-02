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Новые платные функции появятся в WhatsApp и соцсетях

мессенджер Фото: pixabay
Американская компания Meta взялась за разработку платных функций в мессенджере WhatsApp, а также в соцсетях Facebook и Instagram, передает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному The Verge, новое подразделение для монетизации всех продуктов компания создает в связи с тем, что серьезно пострадала от решений Apple запретить некоторые из рекламных функций приложений Meta на смартфонах iPhone.

Уточняется, что главой нового отдела станет ранее возглавлявший исследовательский отдел Meta Пратити Райчоудхури.

Как отмечается, в настоящее время доход Meta почти полностью поступает от рекламы. В некоторых приложениях корпорации уже есть платные функции. К примеру, WhatsApp требует заплатить на бизнес-аккаунтах за возможность отправлять сообщения клиентам, а Instagram ввел платную подписку — пользователи платят за доступ к эксклюзивному контенту отдельных блогеров.

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