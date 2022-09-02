Яхту МакГрегора назвали местом предполагаемого преступления

Бывший двойной чемпион UFC восстанавливается после тяжелого перелома ноги, полученного прошлым летом в противостоянии с Дастином Порье, и планирует возобновить карьеру в начале следующего года, сообщает Zakon.kz.

Правоохранительные органы Испании и Ирландии ведут совместное расследование по факту нападения, совершенного на трехпалубной яхте, владельцем которой является Конор МакГрегор, сообщает Protsports.kz.

Инцидент произошел 17 июля на Балеарских островах во время вечеринки, посвященной дню рождения бывшего чемпиона UFC, а пострадавшей является 20-летняя уроженка Ирландии, получившая ушибы и черепно-мозговую травму.

Зафиксировав телесные повреждения в испанской больнице, девушка вернулась в Ирландию, где подала официальное заявление в полицию.

При имеющейся информации, на этот раз Конор МакГрегор исключен их числа подозреваемых, но сам факт того, что с его именем вновь связано вероятное уголовное преступление, говорит о том, что ирландец продолжает вести образ жизни, который не вполне соответствует его обещаниям устроить эпичное возвращение в октагон.