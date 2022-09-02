В ЗКО продолжается акция "Дорога в школу – добро без границ"
В том числе 485,8 миллиона тенге выделены на горячее питание для 7648 учащихся.
Стоимость горячего питания на одного ребенка в день равна 485 тенге. На обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями для 4323 детей предусмотрено 127,2 миллиона тенге. Расходы на одного ребенка в среднем составляют 37 389 тысяч тенге.
Фото: пресс-служба Управления образования в ЗКО
В текущем году традиционная республиканская акция «Дорога в школу» в целях обеспечения защиты прав и интересов детей проводится с 1 августа по 30 сентября 2022 года под девизом «Дорога в школу – добро без границ». Целью акции является оказание материальной поддержки учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, в период подготовки к началу учебного года и недопущение непосещения детьми школы по социальным причинам.
В ходе акции «Дорога в школу» по области 5045 учащимся оказана помощь за счет бюджетных средств на сумму 53712,5 тысячи тенге для 2556 учащихся, а также спонсорская помощь на сумму 31671,9 тысячи тенге для 2489 учеников. На эту сумму приобретены школьная форма, канцелярские товары, спортивная одежда. Работа в этом направлении будет продолжена.
Фото: пресс-служба Управления образования в ЗКО
В регионе утвержден план мероприятий по проведению акции «Дорога в школу-2022». Для оперативного реагирования на обращения граждан организована непрерывная работа «горячей линии» и телефонов доверия: 8 (7112) 26-04-65, 8 747 475 25 31. Также родители могут подавать свои заявки на портале Atamekenim.kz по кнопке «Дорога в школу».
1 сентября в ЗКО распахнули свои двери 376 дневных организаций образования и три вечерние школы с контингентом для более 118 тысяч учащихся. Стоит отметить, что с сентября 368 школ с контингентом 108 192 учащихся и 14 380 учителей перейдут на пятидневное обучение.
Кроме этого, в одну смену в пятидневном формате будет работать 81 школа с контингентом 8583 учащихся. Обучение в две смены организовано в 285 школах с контингентом 95 939 учащихся, из них в 279 школах с контингентом 88 571 учащийся – в пятидневном режиме. Отметим, что это стало возможным в рамках решения о продлении учебного года до 31 мая и снижении учебной нагрузки.