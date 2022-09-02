В ЗКО продолжается акция "Дорога в школу – добро без границ"

По информации областного управления образования в Западно-Казахстанской области в 2022 году свыше 7,2 тысячи детей охвачены помощью из фонда всеобуча в соответствии с постановлением правительства Казахстана. На эти цели за счет средств местного бюджета предусмотрено 678,1 млн тенге.

В том числе 485,8 миллиона тенге выделены на горячее питание для 7648 учащихся.

Стоимость горячего питания на одного ребенка в день равна 485 тенге. На обеспечение школьной формой и школьными принадлежностями для 4323 детей предусмотрено 127,2 миллиона тенге. Расходы на одного ребенка в среднем составляют 37 389 тысяч тенге.

Фото: пресс-служба Управления образования в ЗКО

В текущем году традиционная республиканская акция «Дорога в школу» в целях обеспечения защиты прав и интересов детей проводится с 1 августа по 30 сентября 2022 года под девизом «Дорога в школу – добро без границ». Целью акции является оказание материальной поддержки учащимся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-сирот, а также детей, оставшихся без попечения родителей, в период подготовки к началу учебного года и недопущение непосещения детьми школы по социальным причинам.

В ходе акции «Дорога в школу» по области 5045 учащимся оказана помощь за счет бюджетных средств на сумму 53712,5 тысячи тенге для 2556 учащихся, а также спонсорская помощь на сумму 31671,9 тысячи тенге для 2489 учеников. На эту сумму приобретены школьная форма, канцелярские товары, спортивная одежда. Работа в этом направлении будет продолжена.

Фото: пресс-служба Управления образования в ЗКО

В регионе утвержден план мероприятий по проведению акции «Дорога в школу-2022». Для оперативного реагирования на обращения граждан организована непрерывная работа «горячей линии» и телефонов доверия: 8 (7112) 26-04-65, 8 747 475 25 31. Также родители могут подавать свои заявки на портале Atamekenim.kz по кнопке «Дорога в школу».

1 сентября в ЗКО распахнули свои двери 376 дневных организаций образования и три вечерние школы с контингентом для более 118 тысяч учащихся. Стоит отметить, что с сентября 368 школ с контингентом 108 192 учащихся и 14 380 учителей перейдут на пятидневное обучение.