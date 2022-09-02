ЦСКА завоевал Кубок Открытия КХЛ

Матчем между командами ЦСКА (Москва) и "Металлург" (Магнитогорск) стартовал очередной сезон в Континентальной хоккейной лиге. Обладатели Кубка Гагарина 2022 года – московские "армейцы" – выиграли матч открытия второй раз в своей истории, сообщает Zakon.kz.

Лучший коллектив КХЛ прошлого сезона переиграл "Металлург" со счетом 6:2 в стартовом матче нынешнего чемпионата. Счет в этом поединке открыл игрок сборной Казахстана, выступающий за "сталеваров", Павел Акользин.

В истории КХЛ "армейцы" один раз побеждали в игре Кубка Открытия – это было в сезоне-2015/16, когда ЦСКА обыграл СКА из Питера – 4:3.

А рекордом побед в Кубке Открытия владеет московское "Динамо", у которого три успеха.

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