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Студенты Актюбинского колледжа о Послании: Реформы призваны улучшить условия

Послание Токаев студенты колледж Фото: Актюбинского политехнического колледжа
Учащиеся и преподаватели Актюбинского высшего политехнического колледжа поддерживают новые инициативы главы государства.

В День знаний 150 студентов вместе с преподавателями внимательно слушали Послание президента «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Касым-Жомарт Токаев верен своему курсу и последователен, потому основной посыл нынешнего Послания также призван повысить благосостояние народа. Меня как представителя сферы образования и гражданина удовлетворили все моменты, – подчеркнула директор колледжа Женискуль Мухамбетпаизова. – Нас всех волнуют вопросы земли и сельского хозяйства. Без развития и решения этих проблем развитие государства в целом невозможно. Поэтому считаю, что, помимо выделения субсидий и предоставления льгот, нужно внедрять передовые технологии. Они необходимы в условиях нынешних реалий.

Послание студенты инициативы

Фото: Актюбинского политехнического колледжа

Аудитории импонировало решение правительства о создании до 2025 года 800 тысяч современных школ во всех регионах. Такой путь снимет проблему аварийных и трехсменных школ, а также нивелирует разницу в качестве образовательной инфраструктуры городов и сел.

Учащиеся колледжа поддержали инициативу о внедрении образовательных ваучеров и кредитов, а также озвучили свое мнение насчет предоставления общежитий и трудоустройства по специальности.

Реформы, которые касаются непосредственно нас и призваны улучшить и облегчить условия, обеспечить местом в общежитии, не могут не радовать, – убеждена учащаяся 3 курса по специальности «бухгалтер-экономист» Наргиза Жолдасова. – У нашего колледжа есть свое общежитие, и было бы классно, если бы каждый нуждающийся в нем мог без проблем получить комнату. Выражают отдельный респект президенту за акцентирование внимания на этом вопросе.

Особого внимания заслуживают и льготные кредиты на обучение под два-три процента годовых. Во многих развитых странах такое практикуется уже давно. Наше высшее образование не хуже зарубежного, и это отличная, а главное, реальная возможность поступить в самые передовые вузы.

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Послание Токаева-2022 Актюбинская область
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