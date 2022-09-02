"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу в АПЛ
Фото: Instagram/manchesterunited
"Манкунианцы" выиграли третий матч кряду в чемпионате Английской премьер-лиги и поднялись на пятое место в турнирной таблице. В пятом туре минимально был обыгран "Лестер" — 1:0, сообщает Zakon.kz.
Дружина голландского специалиста Эрика тен Хага "МЮ" начала новый сезон с двух проигрышей. Но затем последовательно были обыграны "Ливерпуль", «Саутгемптон» и «Лестер». Победу в гостевом поединке с "Лестером" принес гол Санчо.
Как раз в следующем туре «МЮ» примет лидера АПЛ. Этот поединок пройдет 4 сентября.
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