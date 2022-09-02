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"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу в АПЛ

Футбол Победа Лестер Фото: Instagram/manchesterunited
"Манкунианцы" выиграли третий матч кряду в чемпионате Английской премьер-лиги и поднялись на пятое место в турнирной таблице. В пятом туре минимально был обыгран "Лестер" — 1:0, сообщает Zakon.kz.

Дружина голландского специалиста Эрика тен Хага "МЮ" начала новый сезон с двух проигрышей. Но затем последовательно были обыграны "Ливерпуль", «Саутгемптон» и «Лестер». Победу в гостевом поединке с "Лестером" принес гол Санчо.

После этого успеха на счету "красных дьяволов" 9 очков после 5-ти игр английского первенства. А возглавляет таблицу АПЛ «Арсенал», у которого 15 баллов из 15-ти возможных.

Как раз в следующем туре «МЮ» примет лидера АПЛ. Этот поединок пройдет 4 сентября.

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