В правила по отчислениям и взносам на ОСМС внесли изменения
Так, говорится, что взносы государства на ОСМС уплачиваются за следующих лиц:
дети;
лица, зарегистрированные в качестве безработных;
неработающие беременные женщины;
неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка до достижения им возраста трех лет;
лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;
неработающее лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью первой группы;
получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;
лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);
лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;
неработающие кандасы;
многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;
лица с инвалидностью;
лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;
неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.
Что касается остальных плательщиков, то указывается, что случае неуплаты отчислений и взносов казахстанцы получат медицинскую помощь в системе ОСМС не более трех месяцев с момента прекращения уплаты отчислений. При этом указанные лица не освобождаются от уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.
Это положение не распространяется на плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП).
Лица, за которых не произведена уплата отчислений в фонд, осуществляют уплату взносов за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц.
Самостоятельные плательщики, которые не произвели уплату взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС уплачивают взносы в фонд одним из следующих способов:
за 12 месяцев, следующих за датой оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц;
за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц.
Поправки вводятся в действие с 12 сентября 2022 года, за исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие с 4 сентября.