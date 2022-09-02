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В правила по отчислениям и взносам на ОСМС внесли изменения

изменения в правила отчисления взносов на ОСМС Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 25 августа 2022 года внес изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что взносы государства на ОСМС уплачиваются за следующих лиц:

  1. дети;

  2. лица, зарегистрированные в качестве безработных;

  3. неработающие беременные женщины;

  4. неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка до достижения им возраста трех лет;

  5. лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

  6. неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью;

  7. неработающее лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью первой группы;

  8. получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны;

  9. лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности);

  10. лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста;

  11. неработающие кандасы;

  12. многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени;

  13. лица с инвалидностью;

  14. лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования;

  15. неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

Что касается остальных плательщиков, то указывается, что случае неуплаты отчислений и взносов казахстанцы получат медицинскую помощь в системе ОСМС не более трех месяцев с момента прекращения уплаты отчислений. При этом указанные лица не освобождаются от уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

Это положение не распространяется на плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП).

Лица, за которых не произведена уплата отчислений в фонд, осуществляют уплату взносов за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц.

Самостоятельные плательщики, которые не произвели уплату взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС уплачивают взносы в фонд одним из следующих способов:

  • за 12 месяцев, следующих за датой оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц;

  • за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц.

Поправки вводятся в действие с 12 сентября 2022 года, за исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие с 4 сентября.

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