В правила по отчислениям и взносам на ОСМС внесли изменения

Министр здравоохранения приказом от 25 августа 2022 года внес изменения и дополнения в Правила и сроки исчисления и перечисления отчислений и взносов на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что взносы государства на ОСМС уплачиваются за следующих лиц:

дети; лица, зарегистрированные в качестве безработных; неработающие беременные женщины; неработающее лицо (один из законных представителей ребенка), воспитывающее ребенка до достижения им возраста трех лет; лица, находящиеся в отпусках в связи с беременностью и родами, усыновлением новорожденного ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью; неработающее лицо, осуществляющее уход за лицом с инвалидностью первой группы; получатели пенсионных выплат, в том числе ветераны Великой Отечественной войны; лица, отбывающие наказание по приговору суда в учреждениях уголовно-исполнительной системы (за исключением учреждений минимальной безопасности); лица, содержащиеся в следственных изоляторах, а также неработающие лица, к которым применена мера пресечения в виде домашнего ареста; неработающие кандасы; многодетные матери, награжденные подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать-героиня», а также награжденные орденами «Материнская слава» I и II степени; лица с инвалидностью; лица, обучающиеся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего образования, а также послевузовского образования; неработающие получатели государственной адресной социальной помощи.

Что касается остальных плательщиков, то указывается, что случае неуплаты отчислений и взносов казахстанцы получат медицинскую помощь в системе ОСМС не более трех месяцев с момента прекращения уплаты отчислений. При этом указанные лица не освобождаются от уплаты взносов в фонд за неуплаченный период.

Это положение не распространяется на плательщиков единого совокупного платежа (ЕСП).

Лица, за которых не произведена уплата отчислений в фонд, осуществляют уплату взносов за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц.

Самостоятельные плательщики, которые не произвели уплату взносов в фонд, для приобретения права на медицинскую помощь в системе ОСМС уплачивают взносы в фонд одним из следующих способов:

за 12 месяцев, следующих за датой оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц;

за неуплаченный период, но не более 12 месяцев, предшествующих дате оплаты, в размере 5% от минимального размера заработной платы за каждый месяц.

Поправки вводятся в действие с 12 сентября 2022 года, за исключением некоторых пунктов, которые вводятся в действие с 4 сентября.