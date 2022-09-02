В Казахстане определены новые правила работы Конституционного суда

Депутаты начали рассматривать проекты законов, разработанных по поручению президента, в частности, речь идет о Конституционном законе РК «О Конституционном суде РК» – сегодня состоялась его презентация в Мажилисе Парламента РК, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Выступая с проектом закона, вице-министр юстиции Алма Муканова напомнила, что данный документ разработан в рамках реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Целями проекта Конституционного закона являются реализация внесенных изменений в Конституцию республики в части преобразования Конституционного совета в Конституционный суд, усиления правозащитных институтов государства, обеспечения строгого соблюдения положений Основного закона и расширения доступа граждан к конституционному контролю. В целом, проект Конституционного закона состоит из 3 разделов, 10 глав и 68 статей. Алма Муканова

Первый раздел законопроекта посвящен статусу Конституционного суда.

Хочу подчеркнуть, что Конституционный суд не будет относиться к судебной ветви власти, поскольку данный вопрос уже разрешен в Конституции. Конституционный суд будет являться органом, обеспечивающим верховенство Конституции на всей территории нашей страны. А судьи Конституционного суда будут являться лицами, занимающими ответственную госдолжность, статус которых определяется Конституцией. Алма Муканова

По словам вице-министра, в законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного суда и прекращения их полномочий. Также закрепляются их независимость и неприкосновенность. Учитывая высокий статус судей Конституционного суда, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению.

В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе.

Далее, раскрываются вопросы организации деятельности Конституционного суда, включающие в себя порядок финансирования Конституционного суда, статус его аппарата и иные вопросы, связанные с обеспечением деятельности данного органа. Вместе с тем в данном разделе отражены компетенция Конституционного суда и организационные формы ее осуществления.

Как вы знаете, компетенция Конституционного суда прямо регламентирована ст. 72 Конституции. Так, к компетенции Конституционного суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, и рассмотрение принятых Парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции Республики, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть все действующие функции Конституционного совета переданы Конституционному суду. Алма Муканова

В соответствии с внесенными изменениями в Конституцию Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать на соответствие Конституции республики нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Также право обращения в Конституционный суд получили Генеральный прокурор и Уполномоченный по правам человека.

Тем временем второй раздел проекта Конституционного закона посвящен особенностям осуществления конституционного производства. В первую очередь закрепляются общие условия и принципы конституционного производства. Определяются виды обращений в Конституционный суд, их форма и содержание.

Также хотелось бы уделить особое внимание ст. 46 проекта Конституционного закона, в которой предлагается установить критерии допустимости обращений граждан. Так, предлагается установить, что обращение гражданина допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу. На наш взгляд, если не устанавливать определенные «фильтры» для обращений граждан, Конституционный суд будет не в состоянии рассматривать все поступающие к нему обращения, поскольку практически все НПА так или иначе затрагивают конституционные права граждан. Алма Муканова

Спикер отметила, что условие об исчерпании средств судебной защиты до обращения в Конституционный суд применяется во многих европейских странах.

При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.

Первое, установить, что Конституционный суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведет к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закрепленные Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Алма Муканова

Вице-министр полагает, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан без перегрузки деятельности Конституционного суда.

В целом, процедура рассмотрения обращений Конституционным судом кардинально отличается от порядка судопроизводства в общих судах.

Проект разрабатывался с учетом необходимости максимального упрощения всех процедурных и организационных моментов. Так, порядок рассмотрения обращений Конституционным судом включает в себя в общей сложности пять этапов. Первое, предварительное рассмотрение обращений аппаратом Конституционного суда. Второе, принятие обращения к конституционному производству. Третье, подготовка материалов для рассмотрения обращения на заседании Конституционного суда. Четвертое, проведение заседания по рассмотрению обращения. И последний этап – принятие окончательного решения. Также в проект заложены механизмы исполнения решений Конституционного суда. Алма Муканова

Как заключила представитель разработчиков, принятие проекта Конституционного закона создаст правовые основы для деятельности Конституционного суда, реализации полномочий, возложенных на него Конституцией, что в конечном итоге будет способствовать развитию правовой системы, укреплению гарантий защиты конституционных прав граждан и режима законности в стране, а также повышению доверия населения к госинститутам.