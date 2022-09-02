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В Актау произошло массовое ДТП с участием семи авто

В Актау произошло массовое ДТП с участием семи авто Фото: Zakon.kz
В 19 микрорайоне Актау 1 сентября около 01:30 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомашин. Об этом сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Мангистауской области.

По данным областной полиции, водитель автотранспорта Toyota Camry без прав, в состоянии алкогольного опьянения совершил столкновение с припаркованными у дома Toyota Prado, Nissan Tiida, Kia Optima, а также с припаркованной на дороге Honda Odyssey.

Далее, не предприняв меры на снижение скорости при возникновении препятствия, совершил столкновение с Toyota Land Cruiser, после чего последний по инерции столкнулся с Toyota Camry.Пресс-служба ДП Мангистауской области

Как уточнили в ведомстве, пострадавших в результате массового ДТП нет.

На водителя составлен административный протокол по ст. 608 ч. 6 КоАП РК. Он помещен в специальный приемник Управления полиции Актау на 20 суток по решению административного городского суда.

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