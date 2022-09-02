В Кокшетау наградили представителей лучших трудовых династий

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев вручил именные дипломы и ценные подарки победителям регионального конкурса "Еңбек жолы".

В рамках идеи главы государства по построению Общества Всеобщего Труда в целях повышения авторитета человека труда, стимулирования производительности труда, пропаганды рабочих профессий, привлечения молодежи в сферу производства, а также укрепления многолетних традиций трудовых династий Управлением по инспекции труда Акмолинской области проведен конкурс "Еңбек жолы" на региональном уровне.

Торжественное мероприятие с награждением региональных победителей конкурса "Еңбек жолы"» прошло в областном центре.

В 2022 году для участия в конкурсе было подано 28 заявок по 3 номинациям:

"Лучшая трудовая династия" – 8 заявок;

"Лучший наставник работающей молодежи" – 8 заявок;

"Лучший молодой работник производства" – 12 заявок.

Отбор победителей проходил в два этапа: на региональном и республиканском уровнях.

Для отбора победителей конкурса на региональном уровне была создана конкурсная комиссия под председательством заместителя акима Акмолинской области Елдоса Рамазанова и при участии сотрудников управлений координации занятости и социальных программ, государственной инспекции труда, а также из представителей территориальных объединений профсоюзов и региональных палат предпринимателей.

Конкурсной комиссией были определены победители регионального этапа конкурса "Еңбек жолы":

в номинации "Лучшая трудовая династия" – Курмангалы Еркебуланов – машинист электровоза ТОО "Казахалтын "Рудник Бестобе" Степногорска, трудовая династия – 3 поколения (отец, сыновья, внуки). Общий стаж династии на данном предприятии составляет 196 лет;

в номинации "Лучший наставник работающей молодежи" – Анатолий Воробьев – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ТОО "Степногорский горно-химический комбинат";

в номинации «Лучший молодой работник производства» – Нуркасым Байшуаков – мастер смены ТОО "Макинский завод теплоизоляции" Макинска Буландынского района, общий стаж – 3 года. За период работы проявил себя как ответственный, трудолюбивый, перспективный работник.

Материалы победителей регионального этапа конкурса "Еңбек жолы" направлены в Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан для дальнейшего участия на республиканском уровне.