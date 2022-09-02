Какими интересными фактами и цифрами запомнился старт US Open-2022

На кортах Нью-Йорка продолжаются игры Открытого чемпионата США по теннису. Вечером 2 сентября стартуют игры третьего раунда в одиночном разряде и матчи второго круга парных игр, сообщает Zakon.kz.

Начало нынешнего US Open прошло под знаком Серены Уильямс. Легендарная американка стала первой теннисисткой, которая в 40 лет победила соперницу из Топ-3. 23-кратная чемпионка турниров "Большого шлема" во втором круге американского первенства обыграла вторую ракетку мира Анетт Контавейт из Эстонии – 7:6, 2:6, 6:2.

Это ее первый успех над топовыми игроками с Australian Open-2021. В третьем раунде Серена встретится с Айлой Томлянович (Австралия).

Также исторического показателя на Чемпионате США добились представители Китая. Впервые четыре китаянки вышли в третий круг турнира Grand Slam – Циньвэнь Чжэн, Юэ Юань, Сиюй Ван и Чжан Шуай. В мужской сетке до этой стадии дошел Ибин У, который 2 сентября сразится с лучшим теннисистом мира Даниилом Медведевым.

Нынешний US Open продолжает преподносить сюрпризы в виде "вылетов" из турнира главных его фаворитов. За Анетт Контавейт (2-я ракетка мира) последовали М.Саккари (3), П.Бадоза (4), Ф.О.-Ализим (6), Х.Хуркач (8), Л.Фернандес (14), Б.Х.Майя (16), Г.Димитров (17), Б.В.Зандшульп (21), Б.Крейчекова (23), Б.Чорич (25), Е.Александрова (28) и М.Кечманович (32).

Чуть не закончил свое выступление в Нью-Йорке 22-кратный чемпион "Больших шлемов" Рафаэль Надаль, который получил травму в поединке с Фабио Фоньини во втором круге US Open. В одном из эпизодов четвертого сета Надаль пробил по мячу, после чего ракетка ударилась о корт и отскочила ему в лицо. У испанца пошла кровь, он взял медицинский перерыв, врачи оказали ему первую помощь. Несмотря на эту травму,

"король грунта" довел поединок до победы – 2:6, 6:4, 6:2, 6:1.

Фото: Instagram/usopen

После этой победы Надаль первым отобрался на итоговый турнир ATP-2022, где он уже играл 16 раз. В этом сезоне Рафаэль выиграл Australian Open и "Ролан Гаррос". При удачном стечении обстоятельств после US Open он может стать первым номером мирового рейтинга.

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