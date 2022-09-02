Курс доллара снова вырос на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 472,47 тенге, поднявшись на 1,13 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,81 тенге (-0,0076).

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился и составил 68,38 тенге (+0,13).

По евро торгов не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 472,7 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-476 тенге, евро – 468-475 тенге, рос. рубль – 7,2-7,7 тенге.

Между тем мировые цены на нефть выросли в ходе торгов 2 сентября.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,8%, до 94,04 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на 1,9%, до 88,27 доллара за баррель.